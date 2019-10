Gestatten: Adrenaline

Jetzt ist klar, mit wem es die Gallier in «Die Tochter des Vercingetorix» zu tun bekommen: Die Titelfigur im 38. Asterix-Abenteuer heisst Adrenaline, das wurde an einer Pressekonferenz in Paris von Szenarist Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad enthüllt. Warum Adrenaline? «Das hat vermutlich mit ihrem Charakter zu tun», sagte Ferri schmunzelnd.