Analyse: Steht das Coronavirus noch für etwas anderes?

«Wie die normale Grippe»

Die Corona-Metaphoriker sind umso fragwürdiger, als ihre beiden Prämissen falsch sind. Denn erstens ist die Angst vor dem Virus weder übertrieben noch irrational. Die meisten Virologen gehen davon aus, dass die Mortalität von Covid-19 zwischen sieben- und zehnmal höher ist als jene einer saisonalen Grippe. Dennoch behauptete auch US-Präsident Donald Trump stellvertretend für viele andere, die Infektion sei «ein wenig wie die normale Grippe, für die wir Grippeimpfungen haben».

Wenn sich zwei Dinge bei einem relevanten Kriterium um den Faktor 10 unterscheiden – käme es dann in irgendeinem anderen Bereich jemandem in den Sinn, sie als mehr oder weniger gleichartig zu bezeichnen? Wer die Infektion mit dem Coronavirus als schwerere Grippe abtut, dem sollte man den Lohn um 90 Prozent kürzen mit der Begründung, das sei immer noch etwa gleich viel wie zuvor.

Hinzu kommt, dass sich laut Experten bis zu 20 Prozent der Erkrankten in Spitalbehandlung begeben müssen. Und weil das Virus ziemlich ansteckend ist und – wiederum im Unterschied zu einer Grippe – niemand immun dagegen ist, besteht die Gefahr, dass sich ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung infiziert. Das Gesundheitssystem steht höchstwahrscheinlich vor einer gewaltigen Herausforderung.

Das bedeutet nicht, dass die Apokalypse über uns hereinbricht. Sondern, dass die Situation auch ohne psychologische Tiefenprojektionen ernst ist, die angeordneten Massnahmen berechtigt sind und wir uns entsprechend verhalten sollten.

Keine Jagd auf Norditaliener

Falsch ist auch die zweite Grundaussage der Metaphoriker, nämlich, dass Panik herrsche. Werden Vorratslager mit Desinfektionsgel geplündert? Gibt es Hetzjagden auf Norditaliener? Verbarrikadieren sich verängstigte Menschen in ihren Häusern? Nein, man pendelt noch immer täglich zur Arbeit, isst in Restaurants, und unsere Kinder gehen zur Schule. Dass es in Apotheken kein Gel mehr gibt und in der Migros einige Regale halb leer stehen, ist nicht Ausdruck von Hysterie, sondern von vernünftiger hygienischer Prävention und Vorsorge für den Fall einer Quarantäne.

Wörter sind dazu da, die Dinge voneinander zu unterscheiden. Wer das gegenwärtige Verhalten der Bevölkerung Panik nennt, tut das Gegenteil.

Der Versuch, das Coronavirus als Metapher zu interpretieren und deren Hintergrund soziologisch, psychologisch oder politisch zu beleuchten, stützt sich auf eine doppelt falsche Wahrnehmung des Vordergrundes. Was als Aufklärung daherkommt, ist in Wahrheit Mystifizierung. Das Coronavirus ist keine Metapher, sondern eine Realität, auf welche die Öffentlichkeit bisher erstaunlich besonnen reagiert. Je weniger Unsinn geraunt wird, desto grösser sind die Chancen, dass es so bleibt.