Ostern ist mehr als nur ein Öko-Happening

Kein Frömmler

Kurzum: Hermann Alexander ­Beyeler möchte der Bevölkerung und vor allem auch jüngeren Menschen die Bedeutung von Ostern wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Denn das Leiden Christi sei ein gemeinsames Menschenschicksal, «das uns jenseits aller kulturellen, sprachlichen und sozialen Unterschiede verbindet». Ausserdem, so ­Beyeler: «Gläubige sterben ­unbeschwerter.»

Der Kreuzweg von Jesus als Bild für unser eigenes Leiden. Dazu passend die Aussage eines französischen Geistlichen, nachdem in der Kar-Woche Notre-Dame de Paris teilweise zerstört wurde: Der Brand könnte ein Hinweis sein, «sich dem Leiden von Jesus Christus wieder bewusster zu werden».

Mit der Sammlung religiöser Bilder hat Beyeler vor vierzig Jahren begonnen: «Ich bin sehr religiös, katholisch und orthodox, erzogen worden.» Er war Oberministrant in Luzern und hatte zum Glauben eine grosse Beziehung. «Ich lebe den Glauben heute nicht als Frömmler, sondern unter dem Motto: Tue Gutes und sprich nicht darüber.» Jemanden zu helfen, der in Not ist – «das ist meine Art», so der Immobilienhändler. Und: «Ich habe es zu etwas gebracht, obwohl ich viel gegeben habe.»

Er sei praktizierender Katholik, der am 5. Mai, nicht zum ­ersten Mal, in den Vatikan zum Papst geht – dies auch in Vorbereitung einer für den November geplanten Ausstellung über die Schweizergarde.

«Leiden Christi», zu sehen bis 22. April in der Galerie von Hermann Alexander ­Beyeler, Gallenweg 19 in Pratteln. Danach ist die Ausstellung für weitere zwei Wochen für Schulklassen zugänglich. Täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei