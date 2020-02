Sprayen als Kunstform 

60D21LL4 - Ein Werk von Demsky J., einem spanischen Writer und Graffitikünstler.

Dass es sich bei Graffiti-Writing aber auch um eine Kunstform handelt, zeigt die aktuelle Ausstellung in der Colab Gallery in Weil am Rhein. Die Ausstellung «What do you write?» widmet sich genau dieser und gibt acht international tätigen Graffitikünstlern eine Plattform, ihre unterschiedlichen Techniken und Handschriften zu präsentieren.

Unterschiedliche Stile

Dabei vertritt jeder seinen ganz eigenen Stil, wobei der Betrachter anhand dieser persönlichen Handschrift des Graffitikünstlers Einblicke in dessen Motivation für die Kunstform erhält. Neben politischen Aspekten werden so auch gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse der Graffitikunst sichtbar.

Der Betrachter gewinnt in der Ausstellung ausserdem einen Überblick über die verschiedenen klassischen Elemente der Graffiti. Auch treffen in «What do you write?» abstrakte Elemente auf dreidimensionale Kunstwerke, kleine Tags auf grosse Schriftzüge und Buntes auf Schwarz-Weisses.

Colab Gallery,Weil am RheinSchusterinsel 9, bis am 16. Mai.www.colab-gallery.com

Ein dreidimensionales Objekt des Italieners Dado.

Eine Leinwandarbeit des polnischen Künstlers Sicoer.

«Street cat vs. Manege-Neko» von Marti Sawe, einem spanischen Graffitikünstler.