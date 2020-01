So sehen Gefängnisse von innen aus

Es ist mit einer Mischung aus Neugier und Unbehagen, mit der man die Seiten umblättert. So also sieht es in einer Gefängniszelle aus! Und wenn man – vor allem bei den neueren Gebäuden – noch für einen Moment der Meinung ist, es ja eigentlich gar nicht so schlimm, fallen einem dann die Gitter an den Fenstern auf, oder man realisiert, wie bescheiden die Ausmasse so einer Zelle sind.