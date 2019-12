Schwindeln geht besser als schwimmen

Der Herr des Hauses, Hans Jörg «Häbse» Hersberger, ist wie schon anno 1989 in der Hauptrolle des kühnen Schwimmers zu erleben, der sich bald als kühner Schwindler entpuppt. Otti Häberli heisst dieser Schwimmer/Schwindler. Er steht im Herbst seines Lebens, verbringt gerne Zeit an den Gestaden des Lago Maggiore und verliebt sich dort Hals über Kopf in die junge Surferin Jacqueline (Nicole Loretan). Die Begegnung des Seniors mit der jungen Dame ist von Beginn an von Missverständnissen geprägt. Die Surferin glaubt, Häberli habe sie vor dem Ertrinken gerettet, kann sich aber nicht mehr an ihren Unfall beim Surfen erinnern; sie leidet unter einer Amnesie.

Das Lügenkonstrukt

In Wahrheit ist Otti Häberli nicht Jacquelines Retter; er kann gar nicht schwimmen. Er lässt die junge Frau aber in ihrem Irrglauben, um das verliebte Knistern zwischen ihnen nicht zu gefährden. Spätestens als sich die beiden verloben, droht der Senior die Kontrolle über sein Lügenkonstrukt zu verlieren und in einen Strudel von Schmeicheleien und Halbwahrheiten zu versinken. Nun beginnt die eigentliche Komödie.

Hans Jörg Hersberger stürzt sich lustvoll in die Rolle des selbstverliebten, jovialen Otti und zeichnet auch für die Regie verantwortlich. Dieser Otti scheint seine Paraderolle zu sein. Dem Publikum gibt er nebenbei einen Crashkurs im Zigarre-Rauchen, und er versucht sich selbst das Schwimmen beizubringen – mit Trockenübungen. Herrlich, wie er sich da hineinsteigert und sich eine eigene Wasserwelt herbeifantasiert.

Verliebte Allüren

Gut tun aber auch die anderen Figuren, welche die patriarchale Welt des Seniors konterkarieren und untergraben. Da wäre zunächst Ottis bester Freund Oskar (Dani von Wattenwyl), der in die Geheimnisse eingeweiht ist und die Geschehnisse mit ironischen Bemerkungen begleitet. Silvia Adler spielt die Schwester Ottis, welche als alte Jungfer den Haushalt schmeisst und für die verliebten Allüren ihres Bruders nur Sarkasmus übrig hat. Und dann wäre da noch Ottis erwachsene Tochter Jenny (Tabea Jauslin). Sie hat vor allem Augen für den passionierten Hundehalter Doktor Möbius. Der von Michael Eckerle gespielte liebenswürdige Junggeselle weiht Jenny in die Geheimnisse eines reinrassigen Stammbaums ein.

Heikel wird es für den verliebten Senior, als der eigentliche Freund der Surferin auftaucht. An den kann sie sich zwar aufgrund ihrer Amnesie auch nicht mehr erinnern, doch der von Maik van Epple gespielte junge Mann lässt einfach nicht locker. Zu einem überraschenden Höhepunkt gerät der Auftritt von Jacquelines eigentlichem Retter Gottfried Dällenbach. Der ist auf der Suche nach der Ehrenmedaille, die ihm nach seiner Heldentat zusteht, die ihm aber jemand weggeschnappt zu haben scheint – wer wohl? Carlos Amstutz gibt diesen Retter als hünenhaften Bio-Gemüsebauer in Stiefeln, der Otti Häberli und allen anderen das Fürchten lehrt.

Nicht vergessen gehen darf die Mutter der jungen Surferin (Susi von Lindenau-Huber), welche diese unterhaltsame Posse mit bewundernswerter Gutmütigkeit und in Züritüütsch begleitet.

Nächste Vorstellungen: 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. Dezember. www.haebse-theater.ch