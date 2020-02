Wenn die Liebe schmerzt

Es folgen drei Songs, in denen sich Nina Bradlin ihrer Trennung stellt: «Broken Hearts», der Titel spricht für sich, eine Ballade, ­getragen von Gitarre und Cello. «A New Day», ein folkiger Popsong, in dem Nina Bradlin erzählt, wie es ihr von Tag zu Tag besser geht. «Ich habe den Song immer wieder alleine auf der Gitarre gespielt, als Selbsttherapie», erzählt sie. Auch wenn es auf zu neuen Ufern geht, die Angst bleibt, die Angst davor, sich wieder zu verlieben, die Angst vor neuem Schmerz: Davon singt sie in der Jazzballade «Fall In Love».

Verschiedene Musikstile

Wie schon «Stardust» lebt auch «Home Again» von den verschiedenen Musikstilen, innerhalb ­derer sich Nina Bradlin leicht und problemlos zu bewegen vermag: Jazz, Blues, Folk, Pop, aber auch groovy Funk wie beim Song «Parasite».

Das Album lebt von der ­klaren und hellen Stimme der Sängerin, von den minutiös erarbeiteten Arrangements und von den Musikern aus der Region, die ­immer wieder mit ihr zusammenarbeiten: der Schlagzeuger Michael Turtle, der Jazzbassist Dominik Schürmann, der Gitarrist Gilbert Trefzger (er beherrscht unter anderem auch die orientalische Oud), der Pianist Yuri Storione, 2015 Finalist an der Montreux Jazz Piano Competition, oder der Jazz-Trompeter Claudio Bergamin, Mitglied des Offbeat Jazz4tet.

Film und Theater

Nina Bradlin bleibt Basel dank überwundenem Herzschmerz erhalten, und so wird sie auch weiterhin durch das kulturelle Leben der Stadt vagabundieren, wird Theater spielen wie derzeit am Förnbacher-Theater mit dem Stück «8 Frauen», wird in Filmen zu sehen sein wie zuletzt in «20 Regeln für Sylvie», wo sie eine Domina mimte, wird in Musicals mitwirken, wie zuletzt in «Side by Side by Sondheim», der Hommage an den grossen amerikanischen Musical-Komponisten Stephen Sondheim, und bestimmt schwirren bereits erste Melodiefetzen und Textfragmente in ihrem Kopf herum für ein nächstes, ein fünftes Album.

Zuerst aber steht sie heute Abend auf der Bühne im Parterre One bei der Kaserne und stellt ihr Album vor, zusammen mit ihren Musikerinnen und Musikern und mit Mike Low und seiner Band als Support; Mike Low, auch ein Musiker aus der Region mit amerikanischen Wurzeln. Nach drei CDs hat sich Nina Bradlin dazu entschlossen, keine CD mehr zu produzieren. Wer die neuen Songs kennen lernen will, der kann ins Parterre One kommen oder sie über Streamingdienste anhören.

Album Release: Nina Bradlin, «Home Again». Do, 6.2., 19 Uhr, Parterre One, Klybeckstrasse 1b, Basel. Mit Mike Low & Band.ninabradlin.comstore.cdbaby.com/cd/ninabradlin3