Was die Männer können, kann Cardi B besser

Sie fühle sich sehr krank, liess Cardi B im Anflug in Richtung Schweiz via Instagram ihre über 47 Millionen Follower wissen. «Switzerland» solle dann besser abgehen, weil: «Boy oh boy oh boy, me don’t feel good.» Ihre Millionen-Gefolgschaft sah später dann auch ein Video, wie die 26-Jährige aus der New Yorker Bronx die Schwäne als «big ass motherfucking swans» würdigte.