Warum er seinen Bruder so hasst

Brutaler kann man es wohl nicht sagen, als Noel Gallagher es dem «Guardian» gegenüber formuliert: «Ich mochte meine Mutter bis zu dem Tag, an dem sie Liam gebar.» Die beiden Brüder aus Manchester brachten es mit ihrer Gruppe Oasis zu Weltruhm – und zerbrachen am Hass aufeinander, der sie bis heute als Einziges eint. Noel und Liam. Der Songschreiber an der Gitarre und der Sänger am Mikrofon. Der Ruhige und der Ausfällige, der Introvertierte und der Maniker.