Starpianisten und «Rausschmeisser-Programm» im Musical-Theater

Eine spezielle Konstellation verspricht das Konzert am 12.Oktober: Dirigent Valery ­Gergiev begleitet mit seinem ­Ma­riinsky-Orchester den Gewinner des diesjährigen Tschaikowsky-Wettbewerbs, Alexandre Kantorov (22). Auf dem Programm stehen Tschaikowskys selten gespieltes Klavierkonzert Nr. 2 (mit diesem hatte Alexandre Kantorov in Moskau die Jury überzeugt) sowie Berlioz’ «Symphonie fantastique». Die Sinfoniekonzerte in der Martinskirche werden unter anderem von den Jenaer Philharmonikern, der Cappella Gabetta sowie namhaften Solisten wie Sergei Nakariakov (Trompete) und Kit Armstrong (Klavier) bestritten.

Sängerknaben zum Advent

Die Sonntagsmatineen in der­selben Kirche liegen in den Händen der Chamber Academy Basel, der Sopranistin Simone Kermes und vieler anderer. Im Volkshaus gehen die «Rising Stars»-Konzerte über die Bühne, auf die Adventszeit hin geben sich die Wiener Sängerknaben in der Martinskirche die Ehre.

Wegen der Exilsituation und weil das Musical-Theater ab Mitte Oktober bis Januar anderweitig belegt ist, beginnen die Solistenabende erst spät, im Februar 2020. Aus demselben Grund finden im November und im Dezember keine Coop- und Volkssinfoniekonzerte statt.

Saisonstart der beiden Tiefpreisreihen ist am 25. und am 26.September. In dieser Spielzeit werden das Yes-Orchestra, das Zürcher Kammerorchester, die Camerata Schweiz, das European Philharmonic of Switzerland und das Collegium Musicum Basel ­erwartet.