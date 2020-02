So klingt Pop im Zeitalter des Algorithmus

Klingt nach Lagerfeuer-Country: «Delete Forever». Video: Grimes

Wenn man Grimes' Aussagen zur Veröffentlichung von «Miss Anthropocene» liest, bekommt man den Eindruck, dass sie sich für die Machtfragen rund um die Digitalisierung der Kunst eigentlich nicht sonderlich interessiert. Sie scheint mehr das Abenteuer darin zu sehen, wenn sich Mensch und Algorithmus erst mal richtig aneinander reiben. Und genau hierzu bringt das neue Album zehn grossartige, verstörende, schöne und hässliche, im besten Sinne furchtlos ermittelte Vorschläge. Dabei zeichnen die «Miss Anthropocene»-Songs all die typischen Pop-Assoziationsketten der Gegenwart nach, changieren von laut geatmetem Weltraum-Schwurbel zum R'n'B der Studentendiscos und Wodka-Nachtclubs. Und vom asiatischen K-Pop zu Tanzbeats, die an den Drum'n'Bass und Trip-Hop der Neunziger erinnern. In «Delete Forever» klingt Grimes mit Wandergitarre und Fiedel sogar mehr nach Lagerfeuer-Country, als es Taylor Swift jemals tat. Mit «New Gods» enthüllt sie ihre Theatervorhang-Ballade: «The world is a bad place, baby», singt sie da. «Only brand new gods can save me.»

Eine ständige Beta-Version

Ob Grimes an dieser neuen Musik tatsächlich mithilfe von künstlicher Intelligenz gearbeitet hat, wie manch einer es heute ja bereits tut, ist unbekannt – wahrscheinlich eher nicht. Gerade deshalb kann man «Miss Anthropocene» als fantastische Vision sehen, als klug formuliertes Konzept dafür, wie Pop im Zeitalter des Algorithmus klingen könnte und sollte. Im besten Fall wird dieser Pop seine stilistische Bandbreite nicht mehr als Zeichen von Virtuosität vor sich hertragen, sondern als starken, assoziativen Fluss verwenden. Er wird aus all den abgetrennten Traditionssträngen etwas Neues flechten, dessen Einzelteile wir vielleicht wiedererkennen, ohne dass sie deshalb unbedingt auf irgendeine konkrete Vergangenheit verweisen wollen. Vielleicht wird er immer ein bisschen unfertig wirken, auch das gilt für diese Platte. Eine ständige Beta-Version.

Die wichtigste These allerdings, die Claire Boucher mit dieser Platte aufstellt, ist eine andere: Im Kern braucht der Pop der Zukunft ein pochendes, fleischiges Herz, und das spürt man selbst in den arrogantesten Momenten ihrer Grimes-Musik. Die digitale Schurkin spielt sie exzellent. Doch sie bleibt eine grosse Sentimentalistin.

Grimes: Miss Anthropocene (4AD/MV)