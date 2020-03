So klingt der Schweizer Eurovision-Beitrag

Es ist wieder Eurovision-Zeit! Hilfe, denken nun die einen, andere freuen sich auf das alljährliche TV-Spektakel. Zwar ist es erst im Mai so weit, doch heute wurde der Schweizer Beitrag bekannt gegeben. Der Freiburger Sänger Gjon's Tears vertritt das Land in Rotterdam. «Répondez-moi» ist der Song, mit dem er an den letztjährigen Erfolg der Schweiz anknüpfen will. Damals hatte Luca Hänni den vierten Rang ersungen, mit «She Got Me», einer orientalisch angehauchten Disconummer, die in der Schweiz verdientermassen zum Sommerhit wurde.