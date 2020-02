So klingt der neue Bond-Song

Was wie ein prototypischer Bond-Song anmutet, ist auch einer. Und doch hat Billie Eilish einen eigenen verspielten Sound erschaffen. Nicht dass plötzlich Bassriffe und elektronische Trap-Elemente einsetzen würden, die ihre Musik sonst so unberechenbar machen. Es ist kein Lied zum Tanzen und Durchdrehen. Aber ihre Stimme, dieses zitternde Flüstern, ist sehr eindringlich - auf eine subtilere Art wie Adeles Volumen in «Skyfall».

Hans Zimmer hat mitgewirkt

Noch nie hat eine so junge Künstlerin einen Bond-Soundtrack interpretiert. 18-Jahre alt ist Billie Eilish – und wahnsinnig erfolgreich. Ihr Lied «Bad Guy» wurde mehr als eine Milliarde mal gestreamt. Mit ihrem Debüt-Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» hat die Amerikanerin vier Grammys gewonnen.