Simple Songs

Die Domglocke schlägt zehn. Zwei, drei, vier…, unbarmherzig, mitten hinein in die schönsten Schlussakkorde von «Falling From The Sky». Als ob göttlicherseits kein Erhören gefallener Engel angezeigt wäre, auch wenn diese noch so existenziell, noch so uneitel, noch so selbstkritisch in die Welt hinaus fragen wie ­Calexico in diesem Song, einem vier Jahre alten Album-Opener.