Seven singt nun «Seele» statt «Soul»

Mit seiner Interpretation von Nenas «99 Luftballons» schaffte Seven den Durchbruch in Deutschland. Video: Seven

Damals verliess Seven sein Label Nation Music zugunsten des Majorlabels Sony, er veröffentlichte eigens eine Best-of-Sammlung für den deutschen Markt – etwas, was im heutigen Streamingzeitalter, in dem das physische Produkt nur noch eine marginale Rolle spielt, undenkbar wäre. Er erinnert sich an diese Zeit, wie er überall kratzen musste, in der Hoffnung, dass irgendetwas passiert. Und er war überglücklich, als sein Song «Lisa» vom Radiosender Energy Berlin gespielt wurde. Aber viel mehr? Passierte dann doch nicht.

Bis 2014 Michi Beck von den Fantastischen Vier auf ihn aufmerksam wurde, mit seinem vielleicht unpoppigsten Album «BackFunkLoveSoul», und er das Vorprogramm der deutschen Hip-Hop-Klassiker bestreiten durfte. Und dann eben: die Einladung in die populäre Sendung «Sing meinen Song», die am Freitag in einer Schweizer Version lanciert wird – mit Musikprominenten wie Francine Jordi, Krokus-Sänger Marc Storace oder Steff La Cheffe und mit ihm, Seven, als Moderator und Gastgeber.

«Dann hast du es einfach nicht verdient»

Ein «Gschichtli», wie es Seven nennt, finde so zusammen. Hier der Start der Tauschkonzertshow, dort seine kurze Liedersammlung «Brandneu», die er ein «Halbum» nennt. Weil es mehr als ein paar deutschsprachige Singles, die mit Live-Versionen abgerundet werden, sind. Und weniger als ein ausgewachsenes Album, weil es zu kurz ist. Aber sein «Gschichtli» wirft für ihn Fragen auf. Hat es diese langen Jahre, in denen nicht viel passiert sei, wirklich gebraucht? «Ich finde: Der Weg ist das Ziel, selbst wenn das jetzt esoterisch klingt. Denn wenn das Ziel der Grund ist, warum du Musik machst, dann hoffe ich, dass du schnell weg bist. Dann hast du es einfach nicht verdient.»