Pop-Briefing: Wer hört eigentlich Züri West?

Somit sind also – ausser Stiller Has – alle grossen Berner Musikinstitutionen in der digitalen Welt angekommen. Züri West hat sich bereits letzten Dezember für den Schritt entschieden. Interessant ist in diesem Fall die Spotify-Rubrik «Am meisten gehört in»: Wer geglaubt hat, Züri West würden vornehmlich in Bern in Dauerschlaufe gespielt, liegt nämlich falsch. Die Stadt, welche am fleissigsten Songs von Züri West hört, heisst Zürich (8700 Hörer). Auf Platz zwei liegt Bern mit bloss 3700, gefolgt von Lausanne mit 1550 und Basel mit 800 Hörern.

Nett und fast vergessen: Züri West kann auch Bossa nova: