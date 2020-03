Pop-Briefing: So klingt die Krise

Meine Lieblingseinspielung seines Soloschaffens ist das Album «Sama Layuca» unter anderem mit dem ungezügelten Gary Bartz am Saxofon. Ende der Sechzigerjahre war Tyners finanzielle Situation noch so schlecht, dass er in New York Taxi fahren musste. Anfang der Siebzigerjahre begann er, nachdem er einen Vertrag beim Label Milestone unterschrieben hatte, wieder Oberwasser zu gewinnen. Die Aufnahme stammt aus dieser Phase, in der McCoy Tyner seine musikalischen Fühler in alle Richtungen auszustrecken begann und ein Album voller exotischer Noten und rhythmischem Drive einspielte.