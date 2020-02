Pop-Briefing: Freie Sicht aufs Mittelmeer

Das muss man hören

2020 ist bislang ein herausragendes Jahr, zumindest was neu veröffentlichte Popmusik angeht. Da ist, immer noch, die so berührende wie dringliche Neuversion von Gil Scott-Herons «I'm New Here», die Makaya McCraven aufgenommen hat. Da sind die so selbstverständlich klingenden Popspielarten, die die hiesigen Dachs und Jeans for Jesus auf ihren neuen Alben zelebrieren – so, dass auf den Zusatz «Mundart» getrost verzichtet werden kann. Oder diese drei Alben, die in dieser Kolumne noch nicht erwähnt worden sind.