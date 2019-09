Pop-Briefing: Das zarte Wort «Atombombe»

Darüber wird gesprochen

Die Zehnerjahre neigen sich zu Ende, und das ist Grund genug, die 100 besten Alben des noch einigermassen jungen Jahrhunderts zu küren. Beispielsweise für den «Guardian». Ganz oben in der Liste steht in dieser Wahl «Back to Black» von Amy Winehouse, und man darf sich dann auch fragen, ob dieses Album mit der retroseligen Produktion das laufende 21. Jahrhundert, in dem in so kurzer Zeit so vieles durcheinandergeraten ist, wirklich auf den Punkt bringt. Aber ja: Listen sind zum Streiten da, von dem her passt das schon.