Pop-Briefing: Fühlen Sie sich sicher?

Das muss man hören

Fühlen Sie sich sicher? Ja? Ganz sicher? Nun, dann haben Sie noch nicht den neuen Track der Experiment-Rap-Combo Clipping gehört. «Nothing Is Safe» heisst dieser, und man merkt trotz der Pianofigur und der Anfangszeile «Everyone safe and sound, this how family do» sehr rasch, dass etwas Faules in der Luft liegt. Und dann, «da-pop-da-pop», fallen auch schon Schüsse. Wie Daveed Diggs diese Horrorerzählung rappt, wie die Sounds weiter ängstigen: Ja, das kann diese Band, die ihre Musik auf dem einstigen Rocklabel Sub Pop veröffentlicht, wie kaum eine andere.