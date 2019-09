Pop-Briefing: Ein Land brennt

Das muss man hören

Natürlich können es die Pop-Briefing-Schreiber auch in ihrer Urlaubs-Schonzeit nicht lassen, nach neuer Musik zu fahnden. Da mir mit meiner Unterhaltungskapelle die Ehre zuteilwurde, an zwei der wichtigsten Indie-Festivals Brasiliens aufzuspielen, lag es nahe, ein bisschen zu belauschen, was es im Land, in dem es gerade nicht nur politisch brennt, an neuer Musik zu entdecken gibt. Waren viele Musikschaffende zu Beginn der Ära des rechtsradikalen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro noch vorsichtig mit politischen Statements auf der Bühne, sind diese Hemmungen mittlerweile gefallen. Praktisch jeder Künstler wartete mit einer kleinen Tirade gegen die politische Klasse auf.