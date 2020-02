Mit Neu mach Alt

Es ist gar nicht so lange her, dass die Lovebugs ihr 20-jähriges Bestehen feierten. Seither war es gar still um die Basler Popband, nun meldet sich Sänger und Songwriter Adrian Sieber mit einem seiner seltenen Solo-Projekte zurück. «No Other Love» heisst Siebers neues Mini-Album, das teilweise in Zusammenarbeit mit den Schweizer Nachwuchskünstlern «Thief in the Night» und «Svmthox» entstand.