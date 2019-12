Mehr Pflicht, weniger Kür

Anders als Steve Howe von Yes, David Gilmour von Pink ­Floyd oder Robert Fripp von King Crimson hielt der grosse Eklektiker aber an keinem unverkennbaren Sound fest. Hackett ging es immer mehr um die Musik als um die Befriedigung seines Egos. Nicht zufällig war er bis zu Peter Gabriels Weggang von Genesis 1975 ein Sitzspieler, der auf der Bühne kaum auffiel.

Vielseitiger Künstler

Hacketts Vielseitigkeit schlägt sich auf das Konzert in der Fondation Beyeler nieder. Im Trio mit Rob Townsend (Saxofon, Flöten) und Roger King (Keyboard) spielt er sich durch ein andert­halbstündiges Programm, das die Bandbreite seines Schaffens umfasst. Das prickelnd zärtliche «Walking Away From Rainbows» kommt wie eine grosse Filmmelodie daher, das fragile «The Red Flower Of Tachai Blooms Everywhere» klingt hingegen wie ein Vorspiel zu einer chinesischen Oper. Und mit vorsichtig interpretierten Kompositionen des französischen Frühminimalisten Erik Satie und des italienischen Gitarrenmeisters Mauro Giuliani beschert Hackett dem ausverkauften Konzert einige seiner schönsten Momente.

Dafür vernachlässigt Hackett das Pflichtprogramm. Im Vorfeld angekündigt war eine breite Auswahl an alten Genesis-Stücken. In Riehen beschränken sich Hackett, Townsend und King aber auf ein Medley aus «After the ­Ordeal» und «Hairless Heart» sowie das Solostück «Horizons». Während der Zugabe «Bachus» flackert kurz ein Thema aus «Firth of Fifth» auf.

Improvisation mit Risiko

Hacketts Verzicht auf vertrautes Songmaterial wäre nicht schlimm, hätte er mehr bestechende Eigenkompositionen im Programm. «Hammer in the Sand» und «Second Chance» wirken wie früh verworfene Genesis-Stücke und sind schnell vergessen. Das seltsam betitelte «Jazz on a Summer’s Night» kann sich, trotz Rob Townsends beherztem Spiel auf der Tin Whistle, nicht entscheiden, ob es ein keltischer Jig oder eine Bach-Bourée sein will. Hier kommt ­Hackett an seine Grenzen.

Ein Nummer-sicher-Programm spult Hackett an diesem Abend nicht ab. Er wisse selber nicht, was bei diesem Konzert passieren werde, erzählt Hackett dem früh begeisterten Publikum, schliesslich würden er und seine Musiker viel improvisieren. An anderer Stelle witzelt Hackett, dass ihm in allen Musikstilen Patzer unterlaufen. Das sei nun mal so, wenn man etwas riskiert.

Diese Selbstironie kann sich Hackett gut leisten. Townsend und King verspielen sich weitaus öfter als er, der auf seiner Gitarre nur minimal daneben greift. Der grösste Fehler, den Hackett in Riehen begeht, ist der: Er spielt zu wenig Genesis. Von diesem sympathischen Musiker, den man vor allem für seine Zeit mit dieser Band kennt und schätzt, hätte man sich mehr Pflicht und weniger Kür gewünscht.