Legendäre Band tritt in Augusta Raurica auf

Für Jimi Hendrix waren King Crimson schlicht die beste Band der Welt. Das jedenfalls behauptete der hagere Amerikaner am 10. April 1969, nachdem er einen frühen Auftritt der damals unbekannten Gruppe in einem winzigen Londoner Musikclub erlebt hatte. Hendrix habe das ganze erste Set hindurch um sein Tischchen herumgetanzt, berichtete King Crimsons Gitarrist Robert Fripp später; in der Pause habe er der Band in ihrer Garderobe zum Auftritt gratuliert.