Klar und ohne Zwischentöne

Noch vor wenigen Jahren war Venezuela ein Vorzeigeland in Sachen Musikerziehung. Das weltweit gefeierte (und auch in dieser Zeitung freundlich beschriebene) Musikförderungsprogramm «El Sistema» führte viele Jugendliche von der Strasse weg und machte sie zu Musikern, die es bis an die renommiertesten Festivals brachten. Inzwischen ist ihr ehemaliger Chef Gustavo Dudamel ein weltweit gefragter Stardirigent und sein Jugendorchester Geschichte. Führende venezolanische Künstler beklagen die Ungerechtigkeit, Korruption und Misswirtschaft in ihrem Land.