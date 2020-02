Kammerorchester Basel reist nicht nach Hongkong

Die für Ende Februar geplanten Auftritte des Kammerorchesters Basel (KOB) in Hongkong wurden abgesagt, wie KOB-Mediensprecher Peter Dellbrügger am Montag mitteilte. Grund sind der Ausbruch und die Verbreitung des Coronavirus in China.

Das Orchester hätte am 29. Februar im Rahmen des Hongkong Arts Festivals ein Konzert mit Dirigent Heinz Holliger und Starbariton Christian Gerhaher bestreiten sollen. Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Franz Schubert. Zudem war am 28. Februar eine Aufführung des Klassenzimmerstücks «Struwwelpeter» vor Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern geplant gewesen.