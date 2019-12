John Frusciante steigt wieder bei den Red Hot Chili Peppers ein

Wenn der Satz, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Einzelteile, je keine Phrase war, dann hier. Wer gerade bei den Red Hot Chili Peppers spielt, beeinflusst mehr als bei den meisten Bands, wie sie klingen. Mit John Frusciante klangen sie immer: fantastisch. Sein melodisches und radikal getriebenes Spiel prägte, ach was, formte die besten Alben in mehr als 35 Jahren. In den Zeiten, in denen er Gitarrist der Band war, schrieben sie ihre erfolgreichsten Songs und brachten die Alben «Blood Sugar Sex Magik», «Californication», «By the Way» und «Stadium Arcadium» heraus.

Frusciante war 1988 erstmals als 18-Jähriger Teil der Red Hot Chili Peppers geworden, nachdem deren Gitarrist Hillel Slovak an einer Überdosis Heroin gestorben war. Das erste gemeinsame Album war das Funk-Rock-Frühwerk «Mother's Milk». Der Nachfolger «Blood Sugar Sex Magik», wohl eines der besten Alben der 90er, brachte 1992 den internationalen Durchbruch. Frusciante verliess die Red Hot Chili Peppers knapp vier Jahre später aufgrund des wachsenden Erfolgsdrucks.

Er ist auch als Solokünstler erfolgreich und arbeitete unter anderem mit Johnny Cash und David Bowie zusammen. Seit 2012 macht er unter dem Pseudonym Trickfinger auch elektronische Musik.