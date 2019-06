Ist das Basler Floss künftig nicht mehr gratis?

Bis zum nächsten Konzert auf dem Basler Kulturfluss müssen nur noch um die acht Wochen vergehen. Bis jetzt ist noch kein einziger Name aus dem Programm an die Öffentlichkeit gelangt. In der lokalen Musikszene ist die Jubiläumsausgabe des Sommerfestivals am Kleinbasler Rheinufer aber jetzt schon ein Thema. Grund ist der Entwurf einer Pressemitteilung, der Anfang Woche als E-Mail im Internet kursierte.