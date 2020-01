Irische Rhythmen im gemütlichen Pub

Der starke Akzent des gut gebauten Wirts ist charmant – stellenweise allerdings schwer verständlich. Seine Wirtsstube sei so alt, dass Gott Irland darum herum erschaffen habe, damit Besucher sich die Beine vertreten können, witzelt er weiter. Und dann wird getanzt: Die Tradition des irischen Volkstanzes kann bis zu den rituellen Tanzkreisen der Druiden zurückverfolgt werden und definiert die keltische Kultur bis heute. «Jeder Ire, der etwas auf sich hält, beherrscht die Schritte des irischen Volkstanzes oder kennt zumindest die Grundelemente. Der Tanz ist einfach Teil der irischen Kultur.» Dies schreibt der Choreograf von Irish Celtic, Jim Murrihy. Und genauso gehören Geselligkeit und Gastfreundlichkeit zum guten Ton. Jeder Fremde sei lediglich ein Freund, den man noch nicht kennen gelernt habe, so Paddy.

Mythen und Kinohits

Um der geschichtsträchtigen irischen Kultur gerecht zu werden, wurden für die Show 16 Tänzer aufgeboten, welche gemeinsam mit der Irish Celtic Live-Band die bekanntesten irischen Musikstücke und Balladen interpretieren. Im 2011 gegründeten Irish Celtic-Ensemble tanzen ehemalige Darsteller der Shows «Riverdance», «Lord of the Dance» und «Celtic Tiger» mit.

Die Füsse der Darsteller bewegen sich an diesem Abend so blitzschnell über den Boden, dass das menschliche Auge kaum folgen kann. Trotzdem spielen nicht die individuellen Tänzer die Hauptrolle der Show, sondern das Tanzen an sich. Denn getanzt und musiziert wird in Irland zu jeder Gelegenheit: auf Hochzeiten, Taufen oder gar Beerdigungen. «Was ist der Unterschied zwischen einer irischen Hochzeit und einer irischen Beerdigung?», fragt Paddy das Publikum. «Bei der irischen Beerdigung ist einer weniger betrunken.»

Der bärbeissige Humor der Wirts und ausgelassene Tanzeinlagen prägen den Abend. Doch auch ruhigere, emotionale Szenen kommen nicht zu kurz. Nach der Schilderung der irischen Mythen verdunkelt sich die Bühne, und zwischen dichten Nebelschwaden spielt ein Musiker ein Solo auf dem irischen Dudelsack, den «Uilleann Pipes», welches sich im anmutig stillen Zuschauerraum ausbreitet.

Das Glück in Amerika

Paddy erzählt von der Zeit der Unterdrückung durch die Engländer, in welcher die Musik und der Tanz als innere Rebellion dienten. Und er lobt die schottischen Verbündeten, die den Iren damals zur Seite standen. Zum Soundtrack von «Braveheart» steppt der schottische Widerstand über die Bühne. An einen weiteren Kinohit erinnert die Geschichte der Hungersnot des späten 19. Jahrhunderts. Die grosse Hoffnung sah man damals im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nachdem die irische Unterschicht einen letzten Drink im Irish Celtic zu sich nahm, machte sie sich 1912 auf die lange Reise nach New York – welche die wenigsten überlebten. Die Titanic ging unter und riss 1495 Opfer mit sich, darunter viele Iren. Doch die Überlebenden tanzten weiter, und der Gastgeber hebt die Stimmung auf seine ganz eigene Art, als er 20 Minuten Pause ankündigt: «Gehen Sie etwas trinken, die zweite Hälfte ist viel lustiger, wenn Sie besoffen sind.»

Im zweiten Teil erwarten einen irische Paarungstänze, Liebesdramen und ein Steppwettbewerb zwischen Tradition und Moderne. Das Gesamtpaket wird vom Publikum, kaum überraschend, mit Standing Ovations belohnt. Immerhin bietet die Show wirklich alles, was sie verspricht: irische Trinkgelage, Mythen, Musik, Tanz und viel Humor. Damit ist sie genauso absehbar wie unterhaltsam und hoch professionell.

Irish Celtic, Musical-Theater Basel, 11. und 12. Januar