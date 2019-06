Im Galopp durch die Schicksalssinfonie

Modernes Trompetenkonzert

Dass der Schwede Lindberg in seinem originellen Multikulti­opus sämtliche Effekte von der Klangflächenkomposition über neoklassizistische Tanzrhythmen bis zu schmetternden Trompetensoli aufbietet, war keine wirkliche Über­raschung, denn was soll ein ­modernes Trompetenkonzert anderes ­bieten?

Unerwartet war indes, dass Flores mit einem Kontrabassisten vom Orchester und dem seit 42 Jahren im Orchester dienenden einstigen Solotrompeter Marc Ullrich eine Jazzeinlage gab, die sich wahrhaft gewaschen hatte. Da drang ein Hauch von Jazzkeller-Spontaneität ins starre Ritual eines Sinfoniekonzerts. Dem Publikum gefiels.

Wie ein Feldherr

Hauptwerk des Abends war dann aber doch die fünfte Sinfonie in e-Moll von Peter Tschaikowsky mit dem tragischen «Schicksalsthema». Das Tragische stand in der Wiedergabe unter Michal Nesterowicz – seines Zeichens erster Gastdirigent des Orchesters – allerdings nicht im Zentrum. Eher legte es der Dirigent mit dem glänzend präparierten Orchester auf einen zügigen Ablauf an, der einen je nach Veranlagung in Bann zog oder eher gleichgültig liess. Wie ein Feldherr stand er vor dem Orchester und lenkte es durch eine straffe, temporeiche Aufführung.

Auswendig dirigierend, zog der polnische Dirigent den Kopfsatz sachlich, ohne emotionale Drücker und Verzögerungen hin, glattpoliert und elegant kam das Andante cantabile über die Rampe, im gestreckten Galopp absolvierte man das Finale. Für grosses Gefühlskino war kein Platz respektive keine Zeit. Eine, wie man so sagt, moderne Interpretation, gekonnt und gefühlskalt. Das war die letzte Überraschung des Abschlusskonzerts: Tschaikowsky kann auch richtig sportlich klingen.

Zu bewundern waren die aparten Soli von Horn, Oboe und Klarinette. Das Orchester, das sich trotz kleinen Patzern keine Blösse gab, darf sich ruhig in die Sommerferien verabschieden.