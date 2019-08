Hartnäckigkeit macht sich bezahlt

Es sei nie einfach, ein gutes Festivalprogramm zusammenzustellen, verriet Stirnimann, stehe sie doch jedes Jahr wieder mit einem leeren Blatt da. Auch wenn der Marktführer Live Nation seine Finger weiter nach der Schweiz ausstrecke, sei die Baloise Session allerdings durch die fortschreitende Machtkonzentration im internationalen Konzertgeschäft nicht tangiert, so Stirnimann weiter. «Als Boutique-Festival hat die Baloise Session das Glück, unter dem Radar der grossen Player zu fliegen.»

So wird Stirnimann, der wie in den Vorjahren ein Budget von 8,5 Millionen Franken zur Verfügung steht, den Country-Star Brad Paisley (15. 10.), den britischen Hitmacher Rag’n’Bone Man (17. 10.) und den weltweit gefeierten Soul-Sänger Michael Kiwanuka (29. 10.) 2019 nach Basel holen. Lange hatte man nichts mehr von der Londoner Pop-Sängerin Dido («White Flag») gehört, am 25. 10. tritt sie zusammen mit der nordenglischen Band Lighthouse Family wieder in der Schweiz auf.

Der schottische Abend

Im Atlantis liess Beatrice Stirnimann durchblicken, dass der schottische Abend mit Snow Patrol (30. 10.) zu ihren persön­lichen Favoriten gehört. In Grossbritannien hat die Band um Sänger Gary Lightbody längst Stadionstatus: Ihr grösster Hit «Chasing Cars» gilt als meist­gespielter Song im englischen Radio.

Wenig konnte oder wollte Beatrice Stirnimann darüber sagen, wie sich die aktuellen Turbulenzen bei der Messe Basel (die Betreiberin der Event-Halle am Messeplatz) auf die Baloise Session auswirken könnten. Sie werde von der Beratungsfirma Firma McKinsey nicht konsultiert, die die MCH Group gerade intensiv durchleuchtet.

Erfreut zeigte sich Beatrice Stirnimann hingegen darüber, dass die Basler Versicherungen ihr Engagement als Presenting Sponsor der Baloise Session um fünf Jahre verlängert haben. Bis 2025 sei das Fortbestehen des Festivals gewährleistet.

Die Schweizer Musikszene ist an der Baloise Session 2019 gut vertreten. Die junge Mundart-Band Hecht (18. 10.) wird bald im Zürcher Hallenstadion auftreten. Beatrice Stirnimann hat 77 Mumbai Street, lange eine der erfolgreichsten Formationen der Schweiz, zu ihr ins Vorprogramm gebucht. Ein stimmiges Doppelpack.