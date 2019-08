«Halb Mensch, halb Geist, ein Miststück»

1977 in Hongkong geboren, zog sie als Elfjährige mit ihren Eltern nach Montreal. Die Familie war Teil der ersten Auswanderergeneration. Zeitgleich verhandelte die britische Regierung mit Peking über eine Rückgabe Hongkongs. Kanada war damals Zufluchtsort für viele Hongkonger.

Es war auch die Zeit, als der Cantopop entstand. Ein Crossover aus Rock, traditioneller chinesischer Musik und Pop, gesungen auf Kantonesisch, dem Hongkonger Dialekt – ein Erfolg überall in Asien. Im fernen Montreal hörte Denise Ho die Musik: «Das war meine Verbindung zu Hongkong, auch wenn ich weit weg war.»

Mit 19 Jahren kehrte sie zurück, nahm an einem Talentwettbewerb teil, gewann und wurde zu einer der gefragtesten Cantopop-Sängerinnen. Als sie sich 2012 als lesbisch outete, kam das in der prüden Volksrepublik nicht gut an. 2014 nahm sie an der Regenschirm-Revolution teil. Mit Studenten und Schülern besetzte sie Hauptverkehrsstrassen in der Hongkonger Innenstadt und forderte freie Wahlen. Prompt wurden ihre Plattenverträge gekündigt, ihre Lieder nicht mehr im Radio gespielt, sie darf seitdem nicht mehr in China auftreten.