Vielleicht half es ja der Wucht, dass die Musik von Cream ihm selbst fast so auf die Nerven ging wie seine beiden Mitmusiker. Jack Bruce konnte er schon seit Jahren nicht leiden, aus der Zeit, als sie Anfang der Sechzigerjahre noch gemeinsam in Alexis Korners Blues Incorporated spielten. Und seine Abneigung war so gross, dass er bei einem Konzert mal über seine Trommeln sprang und den Bassisten so vermöbelte, dass gleich mehrere Bühnenarbeiter dazwischen gehen mussten.

Für Clapton hatte er nur Verachtung übrig



Aber wenn er Bruce wenigstens noch hasste, so hatte er für den Gitarristen Eric Clapton nur Verachtung übrig. Ein Weichei sei das gewesen, ein mittelmässiger Bluesklampfer, der seine Weltkarriere ja nur seiner, also Bakers Band Cream verdankte. Clapton habe oft weinen müssen, wenn sich Baker und Bruce im Tourbus mal wieder in die Haare kriegten. Und, ach ja: «Hardrock ist das letzte. Ein Scheisslärm.» Das sagte er mal bei einem Besuch bei sich zu Hause in der kalifornischen Wüste, als seine grosse Zeit als Rockstar bei Cream, Blind Faith und der Baker Gurvitz Army, als Musikpionier in Afrika und Schlagzeuggott für mindesten drei Generationen Musiker, eigentlich schon vorbei war.

Im August 1967 fliegen die Mitglieder der 1966 gegründeten Rockgruppe Cream von London nach Amerika auf Tournee. Von links: Jack Bruce, Ginger Baker und Eric Clapton. Foto: keytone-sda.ch

Man spürte diesen Zorn immer noch, mit dem er sich immer wieder selbst im Weg stand und den er lang mit dem giftigsten Gift der Rockgeschichte betäubt hatte. Denn das Schlüsselerlebnis seines Lebens war ja weder die Gründung von Cream gewesen, noch irgendeine der Bluesplatten, die bei seinen Zeitgenossen solch seelentiefe Beben ausgelöst hatten.

Bei Charlie Watts zum Beispiel (den er bei Korner ablöste – «kein besonderer Schlagzeuger») oder Mick Jagger («ein Bürschchen, ein musikalischer Depp»), die dann die Rolling Stones gründeten. Nein, die entscheidende Nacht war, als sein Held, der legendäre Jazzdrummer Phil Seamen, 1960 in einen der Jazzclubs kam und ihm sagte, er sei einer der wenigen, die wirklich verstanden hätte, was Rhythmus bedeute. Seamen zeigte dem damals Zwanzigjährigen, wie man Heroin injiziert. Und er spielte ihm afrikanische Schallplatten vor. Beides sollte ihn lange nicht loslassen. Das Heroin bis in die frühen Achtzigerjahre. Afrika nie wieder.

Seine persönlich grösste Zeit war nach Cream



Und so erzählte er auch in der kalifornischen Wüste sehr viel lieber über seine Zeit in Nigeria, als über seine Meilensteinband Cream, mit der er so immerwährende Songs einspielte wie «Sunshine of Your Love», «White Room» oder «I Fell Free» («Vollkommen unausgereifte Musik. Und diese sinnlosen Lautstärken. Ich hatte permanent ein Klingeln in den Ohren»). Nein, seine persönlich grösste Zeit waren die fünf Jahre nach 1970, als er sich aus einer Laune und der Leidenschaft zur afrikanischen Musik heraus in Nigeria niederliess.