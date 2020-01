Gesang auf der Himmelsleiter

Den Anstoss dazu gaben die Cellistin Sol Gabetta und das Kammerorchester Basel, die Rihms jüngstes Opus in fünf Tourneekonzerten uraufführten, so auch am Donnerstag in der voll besetzten Basler Martinskirche. Mit dem «Concerto en Sol» hat der Karlsruher Rihm ein seltsam verhaltenes, verinnerlichtes, aber auch verklärtes Stück Musik in unsere schnöde Welt entlassen. Nicht leicht zu lesen und gewiss höllisch schwer zu spielen, alles andere als dankbares Virtuosenfutter.

Die Melancholie überwiegt

Zwar singt das Cello fast unentwegt (es gibt nur eine längere Pausenstelle in der Mitte), aber da sich dieser Gesang in hoher Lage abspielt, ist vom Solisten viel Klangkultur und Technik gefragt, damit das nicht gepresst klingt. Das cellotypische Kratzen und Sägen, das Gründeln in der Tiefe – all das fehlt ganz.

Er habe «etwas Helles» schreiben wollen, erklärte Rihm im Vorfeld. Sollte er damit «etwas Heiteres» gemeint haben, so ist ihm das nicht gelungen, denn die Melancholie überwiegt bei weitem den Frohsinn. Die Musik nimmt zunehmend den Tonfall einer Entgrenzung an, und das Cello steigt wie auf einer Himmelsleiter sonnenwärts in die Höhe, bis am Ende ein einsamer hoher Cello-Liegeton im Raum schwebt. Sol Gabetta steuerte traumwandlerisch sicher durch die anspruchsvolle Partitur und zauberte alle erdenklichen Farben aus ihrem Instrument, während der Dirigent Sylvain Cambreling das Kammerorchester zu zurückhaltend-transparentem Spiel anhielt.

Inniges Strömen

Zuvor blendete das Programm gute siebzig Jahre zu einem anderen Basler Auftragswerk zurück: Igor Strawinskys «Concerto en Re», einst für Paul Sacher entstanden, ganz herb, fast spröde im Klang und sehr markiert im Rhythmischen, ausser im langsamen Satz mit seinen weich abgefederten Motiven. Mendelssohns «schottische» Sinfonie am Ende zeigte das Orchester von seiner stürmischen, dem dramatischen Effekt zugewandten Seite. Dass man im Adagio zu einem sanglichen, innigen Strömen fand, war eine weise Entscheidung des Dirigenten Sylvain Cambreling. Vielleicht aber auch eine Spätfolge des Rihm-Konzerts, das wohl nicht nur dem Publikum, sondern auch dem Orchester den Sinn für das Lyrische geöffnet hatte.