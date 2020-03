Falsche Brüste, echtes Selbstbewusstsein

Dolly Partons Patentochter Miley Cyrus coverte den Song.

Als Teenager zog sie dann nach Nashville und traf dort, in der Hauptstadt des Country, auf einen Mann namens Johnny Cash. Dieser empfahl ihr, musikalisch ihrem Herzen zu folgen, und das tat Dolly mit grossem Erfolg. Anfang der Sechzigerjahre begann sie als Songschreiberin und Duett-Partnerin von Porter Wagoner – und stieg dank ihrer charismatischen Persönlichkeit, ihrer Selbstironie und ihrem attraktiven Äusseren zum grössten Country-Star des Landes auf. «Dumb Blonde» (Dumme Blondine) lautete der erste Song auf ihrem Debütalbum. Es war eine andere Zeit, denn Parton fand nichts dabei, sich als Klischee zu inszenieren. «Ich weiss ja selbst am besten, dass ich nicht dumm bin. Und nicht blond.» Es ist die Art von Selbstbewusstsein, mit dem man sich durch Zuschreibungen von aussen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. 25-mal stand die Patentante von Miley Cyrus in den Country-Charts an der Spitze, veröffentlichte mehr als 40 Studioalben und schrieb legendäre Hits wie «Jolene» und «I Will Always Love You», mit dem Whitney Houston weltberühmt wurde.

Vielleicht ist das bloss Koketterie – vielleicht aber auch nicht. Denn trotz ihrer grossen Erfolge und der «Schwäche für Essen und zu Männern – in dieser Reihenfolge», ist Dolly Parton seit fünfzig Jahren mit Carl Dean verheiratet, einem Bauunternehmer, den sie am ersten Tag in Nashville in einem Waschsalon traf. Sie mag ein lebendes Klischee sein. Aber innen ist alles echt.