Eine veritable Geschichtslektion

Jazz erscheint in diesen Tagen wie eine Wildpflanze, die sich auf steinigem Gelände behauptet. Wie erklärt sich denn sonst, dass sich junge Jazzer in der Stadt Zürich im Gamut-Kollektiv zusammentun und ein internationales Festival gründen? Wie, dass in St. Moritz ein umtriebiger Sonnyboy ein weit ausstrahlendes Jazzfestival gegründet hat, und dieser Christian Jott Jenny wird gleich auch noch zum Gemeindepräsidenten des Nobel-Ferienorts gewählt? Und in Montreux sitzt die ursprünglich aus Basel stammende Anwältin Barbara Frei Schmidlin. Nach dem Tod ihres Lebenspartners, des Drummers Peter Schmidlin, hat sie 2015 dessen Jazz-Label TCB übernommen. «Ich habe den Plausch an der Label-Arbeit», sagt sie im Gespräch.



Vor Kurzem hat Frei Schmidlin das 44. Album ihrer «Swiss Radio Days Jazz Series» veröffentlicht, was einher geht mit dem 25-Jahre-Jubiläum der Reihe im Hause TCB: Das Album bringt Radio-Aufnahmen des belgischen Mundharmonika-Virtuosen Toots Thielemans vom Cully Jazzfestival 1989 und 1990.



Man kann nun dieses Album einfach hören und sich vergnügen am leichten, am fliegenden Spiel Thielemans‘. Noch besser aber, man beachtet zusätzlich die weiteren Alben der «Swiss Radio Days Jazz Series»: Die Mitschnitte beginnen 1946 mit dem Don-Redman-Orchestra in Genf, führen über solche mit Miles Davis 1960 im Zürcher Kongresshaus bis hin eben zu denen mit Thielemans. Die Alben summieren sich am Ende zur veritablen Geschichtslektion über das, was sich alles schon jazzmässig ereignet hat in der Schweiz seit Mitte des letzten Jahrhunderts – zumindest geben sie einen Ausschnitt wieder.