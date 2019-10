Eine Begegnung mit dem «Gandhi des Jazz»

Das vielleicht Faszinierendste an Charles Lloyd aber bleibt: wie frei von allem technischen Denken seine Musik ist, wie sie dadurch gerade zu einer existenziellen Botschaft wird. Die meisten Stücke verzichten auf eine komplizierte Harmonik: Im Einfachen kann sich eine spirituelle Dimension, etwas sehr Expressives auch, am besten entfalten. Die meisten Stücke sind auch episch lang, auf dass etwas Verborgenes oder vorerst nur latent Spürbares leben kann. Die meisten Stücke sind zudem in freiem Puls gespielt oder im Rubato, die Musik lässt sich nicht ins Gefängnis von Taktstrichen einsperren.

Auf diese Weise «holt» uns Lloyd. Und sollte Lloyd vielleicht so auch in den 1960ern die Rockleute in sein Jazz-Lager geholt haben? Einmal wurde er jedenfalls gefragt, wie dies habe gelingen können: die Rockleute für den akustischen Jazz zu begeistern. Lloyd antwortete nur: «Sie hörten, wie frei Musik wirklich sein kann.»

Das Jazznojazz dauert noch bis zum Samstag, 2. November. Das ganze Programm unter www.jazznojazz.ch