Das Festival, das Zürich anders denkt

Shabaka Hutchings rockt üblicherweise mit The Comet Is Coming die grossen Bühnen. Am Unerhört-Festival spielte Hutchings letztes Jahr ein Solokonzert in der Roten Fabrik. Video: BBC

Es kann aber auch sein, dass das Festival einen Big Star verpflichtet wie letztes Jahr den britischen Saxofonisten Shabaka Hutchings. «Er füllt mit der Band The Comet Is Coming eigentlich Riesenhallen, wir wollten ihn aber anders präsentieren: Wir wussten, was für ein starker Instrumentalist er ist – und so fragten wir ihn, ob er solo auftreten wolle», erzählt Keller.



2. Zürich – und die Welt



Das Unerhört-Festival hat als zürcherischer Anlass begonnen. Lokal stark verwurzelte Musiker wollten die eigene Musik präsentieren. Noch immer hat das lokale Schaffen seinen gewichtigen Platz am Festival: Kontrabassist Florian Kolb, E-Bassistin Martina Berther, das Trio Heinz Herbert, Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji, Pianistin Simone Keller, Posaunist Michael Flury, Pianistin Vera Kappeler, Saxofonist Christoph Irniger, E-Bassist Herbie Kopf, Pianist Nik Bärtsch, E-Gitarrist Dave Gisler – sie alle spielen am diesjährigen Festival. Und sie kommen aus Zürich. Immer geht es am Festival aber auch darum, die weite Jazzwelt nach Zürich zu holen.