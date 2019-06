Die Summerstage läutet den Festival-Sommer ein

Der Event hat sich über die Jahre gut in der rheinischen Musikszene etabliert. Zum ersten Mal fand das Festival 2011 auf der Kunsti St. Margarethen statt. Über die Jahre performten namhafte Gäste wie Deep Purple, Nena, Katie Melua und Cro auf der Summerstage, welche seit 2012 jährlich in der Grün 80 stattfindet.

Das Open Air präsentiert sowohl internationale Grössen wie auch lokale und nationale Musiker. Patent Ochsner waren dieses Jahr zum dritten Mal mit dabei, genauso wie Anna Rossinelli. Der Baselbieter Baschi stattet der Summerstage mit seinem aktuellen Album «1986» aus dem vergangenen Jahr den zweiten Besuch ab.

Zurück in Schwarz

Etwas weiter zurück liegt die letzte Platte des deutschen Sängers Andreas Bourani, der als Highlight der diesjährigen Summerstage zum ersten Mal auf dieser auftritt: Sein zweites Studioalbum nach seinem Debüt «Staub und Fantasie» war 2014 «Hey», mit welchem auch sein wohl berühmtestes Lied «Auf uns» veröffentlicht wurde. Dieses wurde im deutschsprachigen Raum über eine Million Mal verkauft und hielt sich in Deutschland 80 Wochen lang auf dem ersten Platz der Charts. In der Schweiz waren es auf dem zweiten Platz immerhin 55 Wochen.

Auch seine TV-Auftritte bei «Sing meinen Song» und als Juror bei «The Voice of Germany» erklären, warum Andreas Bourani auch stattliche fünf Jahre nach der letzten Veröffentlichung noch zahlreiche Fans anlockt.

Ganz in Schwarz betritt der Sänger am Freitag pünktlich die Summerstage: «Ich wusste gar nicht, dass die Schweiz so schön ist.» Dann bedankt er sich bei den Zuschauern, die trotz dem Mangel an neuen Songs und gerade in dieser schnelllebigen Zeit gekommen sind.

Seit seiner erfolgreichen Tour im Jahr 2016 und den grossen Open-Air-Shows im Sommer 2017 hat Andreas Bourani nämlich keine Bühne mehr betreten. Nach einer Gesangseinlage mit dem Publikum und dem Titel «Nur in meinem Kopf» die grosse Ankündigung: Er sei momentan im Studio – das neue Album komme vielleicht noch dieses Jahr auf den Markt.