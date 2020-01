Der Rocker, der Dampf liebt

Weisst Du, «Maggie May» und so, das hat mir immer gefallen, heute habe ich auch das halbe Büro mit meiner sehr eigenen Version von «You’re in my soul, you’re in my heart» unterhalten (na ja, Unterhaltung ist ein dehnbarer Begriff), aber am nächsten bin ich Dir als Bähnler. Zumal unsere Eisenbahnanlagen in derselben Epoche angesiedelt sind, der sogenannten «transition period» Mitte der 1950er-Jahre, als in den USA die Dampf- von den Diesellokomotiven abgelöst wurden. Zumal wir beide als Europäer eine US-Bahn nachbauen. Deine Anlage ist sichtlich von der «Pennsy» und von der NYC angehaucht, mich fasziniert die Maine Central.

Ich erweitere an dieser Stelle auch gerne noch einmal meine Einladung vom letzten Mal, als Du an der Baloise Session aufgetreten bist: Komm doch mal vorbei und schau Dir meine Anlage an!

Ich wünsch Dir auf jeden Fall einen schönen Tag, wünsche Dir, dass Du etwas zum Eisenbähneln kommst. So ein «Downtown Train» ist schon ein ganz spezielle Sache. Übrigens: «I am sailing?» – echt jetzt??? Hätte es nicht «I am rolling» heissen müssen???