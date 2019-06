Der Groove von Münchenstein

Wie ein Schlag ins Gesicht

Dass die Stadt ein hartes Pflaster ist, spürt man auch in Heiner Goebbels’ populärem Orchesterzyklus «Surrogate Cities», der am Sonntag auf dem Frei­lagerplatz in Münchenstein zur Aufführung kam.

Wie ein Schlag ins Gesicht wirkten die ersten, elektronisch verstärkten Tuttiklänge der Basel Sinfonietta. Brachial ging es mitunter auch im mittleren der sieben Sätze, der «Suite für Sampler und Orchester», zu, als Perkussionisten ihre Instrumente mit Ästen traktierten.

Ansingen gegen Töfflärm

Das Moment der Überwältigung ist vom Komponisten gewollt, beim Openair-Konzert kam es zudem zur einen oder anderen akustischen Überraschung: Die Sängerin Jocelyn B. Smith hielt gerade ihre wunderbar soulige Stimme in der Schwebe, zeigte sich nachdenklich ob des vielen zu Unrecht vergossenen Bluts in der Welt – als auf dem Parkplatz nebenan ein Motor­roller aufheulte und mit einem Mordslärm davonfuhr. In anderen Worten: Münchenstein hates you.

Die Jazzmusikerin liess sich indes nicht beirren und ihren Ton fein ausklingen. Diese Coolness angesichts von Chaos und Lärm zeichnet nicht nur die Sängerin aus, sondern ist typisch für das Stück als Ganzes. Gewalt wird nicht mit Gegengewalt beantwortet, sondern in treibenden Orchesterrhythmen, Blue Notes oder mit Gesangsakrobatik aufgefangen. Ein Höhepunkt war das Sprachgewirr im Satz «Die Faust im Wappen» frei nach einem Text von Kafka, in dem sich Sänger David Moss höchst virtuos und durchaus amüsant um Kopf und Kragen redete.

Die Partitur von «Surrogate Cities» vereint ganz unterschiedliche Stilelemente und wirkt auf den ersten Blick mit ihrem Filmmusik-artigen Flow nicht besonders anspruchsvoll. Fast bei­läufig entdeckt man aber im ­Verlauf von knapp 90 Minuten Bezüge zwischen scheinbar Grundverschiedenem: Den süssen Schmelz, den Sänger David Moss mit seiner Kopfstimme verbreitet, erkennt man später im Gesang jüdischer Kantoren wieder. Es handelt sich um Schallplattenaufnahmen aus den 20er- und 30er-Jahren, die mittels Sampler eingespielt werden.