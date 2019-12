The Who klingen wieder jung und verzweifelt

So klingen The Who heute: «All This Music Must Fade», der erste Song des Albums. Video: The Who (Youtube)

Dass das Album trotz dieser denkbar ungünstigen Ausgangslage überzeugt, hat konzeptuelle Gründe: Zum ersten Mal seit der Rockoper «Quadrophenia» (1973) weiss Townshend wieder, wen er mit seiner Musik erreichen kann. Für junge Menschen können The Who nicht mehr als eine historisch interessante Kuriosität sein, darum sind es ältere Generationen, die Townshend ansprechen muss. Was keine einfache Aufgabe ist, wenn man nicht nur das Nostalgiebedürfnis der ergrauten Fans bedienen will.

Townshend erkennt auf dem Album, dass die Blütezeit seiner Band lange zurückliegt. In den Songs «Hero Ground Zero» und «Rockin' in Rage» leuchtet er die eigene Ratlosigkeit aus. Reicht es, kreativ getrieben oder einfach nur wütend zu sein, wenn man auch mit Mitte 70 noch Rockmusiker sein will?, wundert sich Townshend immer und immer wieder. Die von Daltrey herrlich ungestüm gesungene Musik liefert die Antwort auf diese Frage: Leiser ist die einst als lauteste Rockband der Welt verschriene Gruppe nicht geworden. Nur weiser.