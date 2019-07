Das lange Warten auf den Hit

Bands sind mitunter wie eine Familie. Und Familien halten zusammen. Das gilt auch für Toto, die ihren Auftritt am ausverkauften Z7 Summer Nights Open Air von ihrem Nachwuchs eröffnen lassen: ZFG, kurz für «Zero Fucks Given», die Formation um Trev Lukather und Sam Porcaro – die Söhne von zwei Toto-Gründungsmitgliedern –, versuchen mit ihrem Set in die Fussstapfen der kalifornischen Erfolgstruppe ihrer Väter zu treten: Sie pflegen hymnischen Rock mit aalglatten Melodien. Das ist alles andere als originell, aber handwerklich einwandfrei. Tatsächlich wirkt das Quartett stets dann am überzeugendsten, wenn es – wie etwa in «Holehearted» – mit gleissenden Gitarrenlicks à la Toto aufwartet.