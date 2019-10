Ein freudiges Wiedersehen also, das nur tontechnisch beim sonst souveränen Auftakt der Lighthouse Family etwas gedämpft wird. Tunde Baiyewus Stimme dominiert in «Salvation», ein Song des neuen Albums «Blue Sky In Your Head», alles - wirkt teilweise unproportional laut im Gegensatz zu seiner fast verschwindenden Begleitung. Die Besucher der ausverkauften Eventhalle am Basler Messeplatz schien dies jedoch nicht sonderlich zu stören. Insbesondere altbekannte Hits von Lighthouse Family - darunter «Lifted», «Ocean Drive» und «Free» - wurden mit viel Wohlwollen gefeiert. Den Erwartungen entsprechend wurden diese mit samtener Stimme und einem Anteil Melancholie wiedergegeben.

Frei von Allüren

Als wäre sie nie weg gewesen betritt Dido in der zweiten Hälfte des Abends die Bühne. Selbstverständlich, locker und ein wenig so, als wäre sie nur zufällig vorbeigekommen, spaziert die 47-Jährige vor das Publikum. Diese unkomplizierte Art, frei von Allüren, trägt die Sängerin durch den ganzen restlichen Abend. Ebenso die nachdenklichen Texte, die nicht selten die Handschrift von Didos Bruder Rollo, Gründungsmitglied von Faithless, tragen und vielen ihrer Hits eine zusätzliche Dimension verleihen.

«Hurricanes», vom neuen Album «Still On My Mind», das Anfang März 2019 erschienen ist, bringt gleich zu Beginn die Dido zurück, die man sich erhofft hat. Nicht völlig neu erfunden, nicht erzwungen anders, nur um eine Entwicklung zu verdeutlichen, sondern eher so, als würde sie auf das setzen, was sich bisher bewährt hat. Das funktioniert bestens und reicht völlig aus: Denn es ist, als würde man an diesem Abend eine alte Freundin treffen von jener Sorte, die man aus den Augen verloren hat. Beim Wiedersehen versteht man sich aber prächtig und fragt sich, wieso man es nicht schon viel früher geschafft hat, zusammenzufinden.

Highlights der Perkussion

Zu diesem Gefühl tragen nicht nur Didos Klassiker «Thank you», oder «Here with me» bei, sondern auch ihre Neukreationen. Mit «Mad love» beweist die Sängerin Mut zu mehr Tempo, mit «Give you up», dass sie ohne einen einzigen Patzer mühelos in die Kopfstimme wechseln kann.

Nicht nur einmal, aber insbesondere in «Sand in my shoes» leistet auch die Perkussionistin Jody Linscott Grosses. Mit ihrem vielfältigen Perkussions-Arsenal sorgt sie für spannende Pausen, Zwischenschübe und ein bleibendes Solo, von dem man sich im Nachhinein noch mehr gewünscht hätte. Die fünf Musiker um Dido, James Sims am Bass, Peter Rinaldi an der Gitarre, Jamie Norton am Keyboard, Adam Falkner am Schlagzeug und die Perkussionistin Linscott wirken ansonsten kräftemässig durchgehend ausgeglichen, bekommen in Stücken wie «Grafton Street» gelegentlich mehr Raum, lassen Didos Stimme zwischendurch im Instrumentalen versinken. Durchgehend stimmig, wobei grosse Überraschungen getrost ausbleiben, tragen sie die Sängerin so durch den Abend und lassen am Ende kaum zu etwas zu wünschen übrig.