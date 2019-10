Die Videopremiere zum Nachschauen. Video: Youtube

Auf seinem neuen Album scheint er diesen Prozess nun in Musik umzuwandeln. War sein Vorgänger «Skeleton Tree» noch finster und verschachtelt (wenn auch von ähnlicher musikalischer Turbulenzlosigkeit), ist «Ghosteen» ein fast schon versöhnliches und von Liebe durchflutetes Werk. In seinen Texten vergewissert sich Cave immer wieder der Schönheit des Daseins. Im nächsten Moment entschwebt er in religiöse Fluchtfantasien oder ergibt sich in sanfte Todessehnsucht («And I’m just waiting now for my time to come / I’m waiting for peace to come»).

Es ist ein Sehnen nach Er­lösung also, bei gleichzeitigem Preisen der Existenz. Eine Zerrissenheit in fast schon unheimlich anmutender musikalischer Harmonie, eine Agonie in Superzeitlupe. Das ist verstörend und mächtig. Und es macht «Ghosteen» zu einem grossen Werk. Man wird es sich womöglich trotzdem nicht allzu oft anhören.

Nick Cave: «Ghosteen» (Mute / Limmat Records)