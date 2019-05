Abspann der Gegensätze

Grandioses Harfenkonzert

Wäre das Instrument des kolumbianischen Musikers unterwegs verloren gegangen, hätte das Publikum in der Martinskirche ein grandioses Solokonzert verpasst. Schon nach kurzer Zeit erweist sich Castaneda an diesem Abend als Virtuose, der diesen Titel ­tatsächlich verdient. Fliessend wechselt er zwischen unterschiedlichen Spielweisen, Rhythmen und Musikstilen, lässt seine Harfe abwechselnd wie eine Koto, eine japanische Zither, und eine mit Nylonsaiten bespannte Gitarre klingen und verleiht ihr mit Chorus- und Halleffekten ein geisterhaftes Kolorit.

Kolumbianische Volksweisen und argentinische Tangoformen sind Castanedas Kerneinflüsse, Jazz spielen kann er auch. In «For Paco», seiner Hommage an den grossen E-Bassisten Jaco Pastorius, erweckt Castaneda gekonnt Erinnerungen an die dunklen Riffs des 1987 verstorbenen Maestros. Und er verspricht im Verlauf des vertrackten Stücks immer wieder «Birdland» anzustimmen, die Erkennungsmelodie von Weather Report und ein Schaufenster für Pastorius’ elastisches Spiel. Edmar Castaneda kann alles und unterhält das schon bald begeisterte Publikum auch mit kleinen Anekdoten und Scherzen, man freut sich jetzt schon auf sein nächstes Konzert in Basel.

Nach einer kurzen Umbaupause stimmen Enrico Pieranunzi und Seamus Blake das letzte Konzert des diesjährigen Festivals an. Anfänglich erweckt die Musik des italienischen Pianisten und des kanadischen Tenorsaxofonisten den Eindruck von zwei parallel geführten Selbstgesprächen. Als wollte er diesen Umstand thematisieren, fragt Pieranunzi, welches Stück Blake an dritter Stelle im Set aufführen wolle – und witzelt, dass sie dieses nur noch in derselben Tonart zu spielen brauchten.

Die Pieranunzi-Komposition «The Real You», so heisst die von Blake gewählte Nummer, erweist sich als erster Konzerthöhepunkt. Der lächelnde Pianist hält sich bei dieser schönen Ballade merklich zurück, während Blake das so entstandene Nachtclub-Ambiente erfinderisch ausreizt. Endlich haben Pieranunzi und Blake einander gefunden. Bei den folgenden, eher schnellen Stücken werfen sie einander kurze Phrasen und harmonische Wendungen mit einer geradezu punkigen Leidenschaft zu.

Eine Zugabe reicht

Weitere Steigerungen gibt es allerdings nicht. Pieranunzis Spiel steckt zwar voller Ideen und Eingebungen, doch nehmen die vollen Harmonien, die der Pianist mit seiner linken Hand greift, der Musik die Leichtigkeit.

Blake indes, ein grosser Techniker mit einem herrlich rezenten Ton, kann es dafür nicht lassen, seine Phrasen mit schiefen Skalen zu garnieren. Ökonomie ist die Sache dieser hervorragenden Musiker nicht. So entlocken Pieranunzi und Blake dem Pu­blikum zwar eine wohlverdiente Ovation, aber mehr als eine Zugabe will dieses dann doch nicht hören.