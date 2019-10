Vergangenheitsbewältigung mit Zeitzünder

Vor einem Jahr kam die Karriere von Alabama Shakes ins Stocken, gestalteten sich die Arbeiten an einem neuen Werk doch überraschend schwierig. Und das, obwohl es Brittany Howard keineswegs an Kreativität mangelte. Mit Bermuda Triangle und Thunderbitch hatte die umtriebige Musikerin bereits zwei viel beachtete Nebenprojekte lanciert. Als Befreiungsversuch forderte Howard von Alabama Shakes ein Sabbatical ein, um in der ihr gegönnten Auszeit ein Soloalbum einzuspielen. Seit Ende September liegt «Jaime» vor und begeistert mit einem wilden Mix aus Rock, Jazz, Funk und Soul: Dieser klingt in etwa so, als seien Prince und Nina Simone für ein postumes Gipfeltreffen der sogenannten Black Music wiederauferstanden.

Verarbeitete Erinnerungen

«Jaime» macht deutlich, woher der Schreibstau bei Alabama Shakes kam. Mit der Band konnte oder wollte Howard nicht über die Themen singen, die sie am meisten beschäftigten. Nicht umsonst benannte sie den Soloeinstand nach ihrer 1998 an einer seltenen Form von Augenkrebs verstorbenen Schwester und Mentorin Jane: Ihr verdankt Brittany Howard die Musikerkarriere. Nach Janes Tod entdeckte sie die Gitarre ihrer Schwester in einem Schrank und begann, die ersten eigenen Songs zu schreiben. Es ist nicht nur die Musik, die die Töchter eines schwarzen Vaters und einer weissen Mutter bis heute miteinander verbindet. Mit 13 Jahren wurde Brittany Howard vom Krebs eingeholt, der ihre Schwester getötet hatte. Allerdings kam sie mit einer schweren Sehbehinderung auf einem Auge verhältnismässig glimpflich davon. Mit «Jaime» geht es Howard nicht nur um die Bewältigung eines ganz privaten Verlusts. Hier besingt sie auch die Themen Rassismus, Spiritualität und Sexualität, mit denen sie sich in ihrer Jugend konfrontiert sah.

In «Goat Head» erzählt Howard, wie ihre Eltern einst einen blutigen Ziegenkopf auf dem Autorücksitz entdeckten, auch die Reifen ihres Wagens waren aufgeschlitzt. Entsprechend zornig klingt die zum Song verarbeitete Erinnerung an diesen rassistisch motivierten Einschüchterungsversuch. Versöhnlicher wird Howard auf «He Loves Me», ein Lobgesang auf einen Gott, der sie trotz ihrer vielen Fehler liebt. Damit meint Howard nicht etwa die eigene Gleichgeschlechtlichkeit, von der die Ballade «Georgia» handelt. Sondern den Alkohol und die Drogen, mit denen der Rockstar, der diesen Titel verdient, immer wieder in Kontakt kam. «Stay High» heisst denn auch ein eher folkiges Stück auf «Jaime».

Ärmliche Verhältnisse

Nach eigener Aussage entspringt Brittany Howards schier unbändige Kreativität der Angst, wieder auf dem Trailer-Park im Bundesstaat Alabama zu landen, wo ihre Familie in ärmlichen Verhältnissen lebte. «Jedes Mal, wenn für mich etwas schiefläuft, muss ich an diesen Trailer-Park zurückdenken», sagte Brittany Howard kürzlich dem Fachmagazin «Rolling Stone». Von Alabama Shakes hat Brittany Howard nur gerade den Bassisten Zac Cockrell in ihre neue Live-Band aufgenommen.

Wann und ob sie je wieder mit Heath Fogg (Gitarre) und Steve Johnson (Schlagzeug) zusammenkommen wird, weiss sie nicht. Bis auf weiteres bleibt die Zukunft von Alabama Shakes ungewiss. «Auch wenn die Jungs mir jetzt die Freiheit lassen, mein eigenes Ding durchzuziehen, so sind wir doch eine Familie auf Lebzeiten», sagte Brittany Howard unlängst. Familien sind aber fragile Gebilde, bei denen die ganz grossen Veränderungen sich selten im Voraus ankünden. Das weiss kaum jemand besser als Brittany Howard.

