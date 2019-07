Späte Entfesselung

Kiefer Sutherland weiss, wie nah Fakt und Fiktion beieinander­liegen. So einflussreich war die Fernsehserie «24», in der er von 2001 an den Terroristenjäger Jack Bauer spielte, dass sie ein Faktor in der hitzigen Debatte um die Anwendung von Folter bei der Terrorabwehr wurde. Auf Bitten hoher US-Militärs trat Sutherland sogar vor jungen Rekruten auf, um sie über menschenrechtliche und ethische Bedenken beim Einsatz von grenzwertigen Verhörpraktiken aufzuklären.