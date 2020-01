Pop-Briefing: Frischfleisch für die Veganer

Vieles an Marcelo Frota (aka MOMO.) erinnert in angenehmer Weise an den brasilianischen Melancholiker Rodrigo Amarante: die traurige Stimme, das gedrosselte Temperament und der Wille, den Bossa Nova mit neuer Spannkraft in die Neuzeit zu bugsieren. Das in Los Angeles aufgenommene Debütalbum des in Lissabon lebenden Brasilianers gehört zu den Freuden eines beinahe vergessenen Musikgenres.