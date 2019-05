«Mr. Oboe» wird 80

Der Oboist, Komponist und Dirigent Heinz Holliger bezeichnet sich selbst als «Erzromantiker», der fest an die Kraft der Musik glaubt. Diese fange dort an, wo Worte aufhören, meinte der vielleicht bekannteste lebende Komponist der Schweiz einmal im Interview mit der BaZ. «Sie ist die einzige Kunstform, in der man wie Orpheus lebend ins Jenseits gehen kann.»